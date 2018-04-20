«Газпром нефть» начнет строить завод по выпуску катализаторов для НПЗ уже в 2018 году 

ТАСС, 20 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в 2018 году начать строительство нового завода в Омске по производству отечественных катализаторов, а в 2020 году уже запустить производство, сообщает компания по итогам заседания совета директоров, рассмотревшего вопрос о реализации проекта.
"Новый катализаторный завод спроектирован по принципу полного технологического цикла, включающего производство компонентов катализаторов, носителей, катализаторной композиции", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что новое производство позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах вторичных процессов переработки и исключить зависимость нефтеперерабатывающей отрасли от импортных поставок.
Совокупная годовая мощность производства катализаторов, которые компания будет производить под брендом «Селектум», составит 21 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что министерство энергетики РФ присвоило проекту «Газпром нефти» статус национального.
Технологии производства катализаторов «Газпром нефть» разрабатывает в партнерстве с ведущими профильными российскими научно-исследовательскими институтами. Компании принадлежит 35 патентов на катализаторы и технологии их производства, 19 заявок находятся в работе.