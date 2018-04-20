«Газпром нефть» начнет строить завод по выпуску катализаторов для НПЗ уже в 2018 году

ТАСС , 20 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в 2018 году начать строительство нового завода в Омске по производству отечественных катализаторов, а в 2020 году уже запустить производство, сообщает компания по итогам заседания совета директоров, рассмотревшего вопрос о реализации проекта.

"Новый катализаторный завод спроектирован по принципу полного технологического цикла, включающего производство компонентов катализаторов, носителей, катализаторной композиции", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что новое производство позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах вторичных процессов переработки и исключить зависимость нефтеперерабатывающей отрасли от импортных поставок.

Совокупная годовая мощность производства катализаторов, которые компания будет производить под брендом «Селектум», составит 21 тыс. тонн.

Технологии производства катализаторов «Газпром нефть» разрабатывает в партнерстве с ведущими профильными российскими научно-исследовательскими институтами. Компании принадлежит 35 патентов на катализаторы и технологии их производства, 19 заявок находятся в работе.