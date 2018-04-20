«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов

"Совокупная годовая мощность высокотехнологичного производства катализаторов, которые компания будет производить под брендом «Селектум», составит 21 тысячу тонн. Министерство энергетики РФ присвоило проекту статус национального", — говорится в пресс-релизе. Завод будет построен в рамках программы инновационного развития «Газпром нефти» до 2025 года. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

"Инновационные технологии производства катализаторов «Газпром нефть» разрабатывает в партнерстве с ведущими профильными российскими научно-исследовательскими институтами. Компании принадлежит 35 патентов на катализаторы и технологии их производства, 19 заявок находятся в работе. Благодаря совместной работе с российскими научными институтами «Газпром нефть» реализует весь технологический цикл испытаний продукции — от выбора лучших лабораторных образцов до проведения промышленных исследований. С 2016 года «Газпром нефть» уже производит усовершенствованный катализатор каталитического крекинга. Промышленные испытания катализаторов гидроочистки компания планирует провести в этом году, катализаторов гидрокрекинга — в 2019 году", — говорится в пресс-релизе.