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«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов
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«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Омске в этом году компания «Газпром нефть» построит завод по производству катализаторов, который позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах вторичных процессов переработки, сообщает пресс-служба компании.
"Совокупная годовая мощность высокотехнологичного производства катализаторов, которые компания будет производить под брендом «Селектум», составит 21 тысячу тонн. Министерство энергетики РФ присвоило проекту статус национального", — говорится в пресс-релизе. Завод будет построен в рамках программы инновационного развития «Газпром нефти» до 2025 года. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
"Инновационные технологии производства катализаторов «Газпром нефть» разрабатывает в партнерстве с ведущими профильными российскими научно-исследовательскими институтами. Компании принадлежит 35 патентов на катализаторы и технологии их производства, 19 заявок находятся в работе. Благодаря совместной работе с российскими научными институтами «Газпром нефть» реализует весь технологический цикл испытаний продукции — от выбора лучших лабораторных образцов до проведения промышленных исследований. С 2016 года «Газпром нефть» уже производит усовершенствованный катализатор каталитического крекинга. Промышленные испытания катализаторов гидроочистки компания планирует провести в этом году, катализаторов гидрокрекинга — в 2019 году", — говорится в пресс-релизе.
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