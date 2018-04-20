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«Газпром нефть» планирует запустить завод по производству катализаторов в Омске в 2020 году
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«Газпром нефть» планирует запустить завод по производству катализаторов в Омске в 2020 году 

Rambler News Service 28 минут назад
«Газпром нефть» планирует запустить завод по производству катализаторов в Омске в 2020 году, начало строительство запланировано на 2018 год, говорится в сообщении компании.
«Строительство нового завода по производству катализаторов в Омске «Газпром нефть» начнет в 2018 году, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году», — говорится в сообщении.
«Газпром нефть» создает в Омске новое производство, которое позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах вторичных процессов переработки. Новый катализаторный завод спроектирован по принципу полного технологического цикла, включающего производство компонентов катализаторов, носителей, катализаторной композиции.
Проект входит в периметр программы инновационного развития «Газпром нефти» до 2025 года. Он призван исключить зависимость нефтеперерабатывающей отрасли от импортных поставок и обеспечить российские НПЗ эффективными катализаторами для производства высококачественных моторных топлив и увеличения глубины переработки.
Совокупная годовая мощность высокотехнологичного производства катализаторов, которые компания будет производить под брендом «Селектум», составит 21 тыс. тонн. Министерство энергетики РФ присвоило проекту «Газпром нефти» статус национального.
Инновационные технологии производства катализаторов «Газпром нефть» разрабатывает в партнерстве с ведущими профильными российскими научно-исследовательскими институтами. Компании принадлежит 35 патентов на катализаторы и технологии их производства, 19 заявок находятся в работе. С 2016 года «Газпром нефть» уже производит усовершенствованный катализатор каталитического крекинга. Промышленные испытания катализаторов гидроочистки компания планирует провести в этом году, катализаторов гидрокрекинга — в 2019 году.
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