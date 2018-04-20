«Энел Россия» планирует направить на дивиденды за 2017 год около 5,1 млрд рублей 

Совет директоров «Энел Россия» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 0,14493 рубля на акцию, что по расчетам составляет 5,127 млрд рублей, следует из материалов компании.
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям «Энел Россия» по результатам 2017 финансового года в размере 0,14493 рубля на одну обыкновенную акцию», — говорится в сообщении компании.
Таким образом, объем дивидендов может в 2,1 раза превысить показатель годом ранее.
Годовое собрание акционеров «Энел Россия» состоится 4 июня 2018 года в Москве.
По итогам 2016 года компания направила на выплату дивидендов около 2,4 млрд рублей (0,06822 рубля на акцию), по итогам 2015 года компания не выплачивала дивиденды из-за чистого убытка.
«Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами «Энел Россия» являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций составляет 9,429 ГВт по выработке электроэнергии и 2,382 тыс. Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B. V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 8,23%, доля банка ВТБ — 3,87%, доля прочих миноритарных акционеров — 12,44%.