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«Энел Россия» планирует направить на дивиденды за 2017 год около 5,1 млрд рублей
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«Энел Россия» планирует направить на дивиденды за 2017 год около 5,1 млрд рублей 

Rambler News Service 52 минуты назад
Совет директоров «Энел Россия» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 0,14493 рубля на акцию, что по расчетам составляет 5,127 млрд рублей, следует из материалов компании.
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям «Энел Россия» по результатам 2017 финансового года в размере 0,14493 рубля на одну обыкновенную акцию», — говорится в сообщении компании.
Таким образом, объем дивидендов может в 2,1 раза превысить показатель годом ранее.
Годовое собрание акционеров «Энел Россия» состоится 4 июня 2018 года в Москве.
По итогам 2016 года компания направила на выплату дивидендов около 2,4 млрд рублей (0,06822 рубля на акцию), по итогам 2015 года компания не выплачивала дивиденды из-за чистого убытка.
«Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами «Энел Россия» являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций составляет 9,429 ГВт по выработке электроэнергии и 2,382 тыс. Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B. V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 8,23%, доля банка ВТБ — 3,87%, доля прочих миноритарных акционеров — 12,44%.
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