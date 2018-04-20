«Магнит» может открыть торговые точки в почтовых отделениях

В феврале после покупки банком ВТБ 29,1% у основателя «Магнита» Сергея Галицкого крупнейший по числу магазинов российский ретейлер, «Почта России» и сам ВТБ подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Он предусматривает разработку нового розничного формата торговых, почтовых, логистических и банковских услуг. ВТБ может стать опорным банком для обслуживания нового партнерства.

Одна из стратегий в рамках новой договоренности — «развитие отдельного торгового формата в отделениях „Почты“, сказал Помбухчан.

»В настоящее время обсуждаются модели партнерства", — сказал ТАСС, в свою очередь, представитель пресс-службы «Почты России».