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«Магнит» может открыть торговые точки в почтовых отделениях
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«Магнит» может открыть торговые точки в почтовых отделениях 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Торговая сеть «Магнит» и "Почта России" обсуждают открытие торговых точек в почтовых отделениях, сообщил гендиректор компании Хачатур Помбухчан в ходе телефонной конференции с инвесторами.
В феврале после покупки банком ВТБ 29,1% у основателя «Магнита» Сергея Галицкого крупнейший по числу магазинов российский ретейлер, «Почта России» и сам ВТБ подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Он предусматривает разработку нового розничного формата торговых, почтовых, логистических и банковских услуг. ВТБ может стать опорным банком для обслуживания нового партнерства.
Одна из стратегий в рамках новой договоренности — «развитие отдельного торгового формата в отделениях „Почты“, сказал Помбухчан.
»В настоящее время обсуждаются модели партнерства", — сказал ТАСС, в свою очередь, представитель пресс-службы «Почты России».
В феврале «Почта России» и «Магнит» планировали рассмотреть создание совместного сервиса по доставке товаров через курьерскую службу «Почты России». Тогда же директор «Почты России» Николай Подгузов не исключил возможность создания совместного с «Магнитом» предприятия в сфере логистики.
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