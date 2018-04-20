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Сергей Сиушов в очередной раз стал самым богатым депутатом госсобрания Мордовии
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Сергей Сиушов в очередной раз стал самым богатым депутатом госсобрания Мордовии 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сведения о доходах представлены в официальных документах на портале органов власти республики.
В 2017 году Сергей Сиушов заработал 423 млн рублей. В пользовании у народного избранника только дом площадью 645 кв.м. Меньше всего задекларировал в минувшем году Игорь Тараскин — 334 тысячи руб. В собственности у него 1195 кв.м земли и дом 22,5 кв.м, а также автомобиль ВАЗ. Его супруга заработала 215 тыс. рублей.
Спикер Госсобрания Владимир Чибиркин заработал 4,6 млн рублей. В его собственности земельный участок (1559 кв.м), дом площадью 309 кв.м, квартира — 112 кв.м и гараж (21,6 кв.м.). Передвигается Владимир Чибиркин на автомобиле марки УАЗ. Его супруга в минувшем году получила доход 400 тыс. рублей
Депутат госсобрания Владимир Грибанов в минувшем году заработал 50 млн рублей (в 2016 году — 61 млн рублей), Владимир Евтеев — 22,5 млн рублей (в 2016 году более 31 млн рублей), Алексей Чингалев — 16,5 млн рублей (в 2016 году более 23 млн рублей). Следом идут депутаты, задекларировавшие менее 10 млн рублей: Максим Автаев (7,5 млн рублей), Игорь Константинов (6,5 млн рублей), Александр Болдырев и Александр Поздняков (по 6 млн рублей).
Фото: ud.kmvcity.ru
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