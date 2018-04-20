«Роснефть» продлила лицензию на месторождения Монги на Сахалине

Роснедра продлили лицензии «Роснефти» на разведку и добычу полезных ископаемых на нефтегазоконденсатном месторождении Монги на Сахалине, говорится в сообщении компании.

Лицензия на разведку и добычу на месторождении продлена на срок до 31 декабря 2092 года.

Ранее лицензия компании на месторождение Монги действовала до 31 декабря 2038 года.

Месторождение Монги расположено в городском округе Ногликский Сахалинской области

Как ранее сообщало RNS, в ноябре прошлого года Роснедра [продлили] (https://rns.online/energy/Rosneft-prodlila-litsenzii-na-13-neftegazovih-mestorozhdenii-na-Sahaline-2017-11-17/) лицензии «Роснефти» на разведку и добычу полезных ископаемых на 13 нефтегазовых месторождениях на Сахалине: Северная Оха, Нижнее Даги, Гиляко-Абунан, Усть-Томи, Усть-Эвай, Восточное Даги, Мухто, Узловое, Набиль, Шхунное, Сабо (с участком Южное Эрри), Паромай и Кыдыланьи.