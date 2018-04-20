Алюминий волатилен на фоне сообщений из Москвы и Китая

Цены на алюминий и никель в пятницу колебались, так как рынок находится под влиянием поступающих сообщений, связанных с темой санкций США в отношении российских компаний, сообщает Dow Jones.

Ранее в пятницу фьючерсы на алюминий подорожали, однако затем упали на 1,51% до 2439 долларов за тонну, утратив позиции, завоеванные в четверг. В то же время за истекший период апреля алюминий подорожал более чем на 20%.

Фьючерсы на никель торговались с понижением на 1,60%, по 14 785 долларов за тонну. Ранее на этой неделе никель рос в цене на фоне опасений по поводу возможного ввода санкций в отношении горно-металлургической компании «Норильский никель» , доля в которой принадлежит United Co. Rusal (0486.HK).

Фьючерсы на медь торговались с повышением на 0,28%, по 6981,5 доллара за тонну.

Золото на рынке спот подешевело примерно на 0,4%.

Колебания цен на алюминий происходят на фоне попыток рынка найти источники восполнения предложения после ухода РУСАЛа. При этом на рынке множатся слухи о возможных новых каналах сбыта российского алюминия.

Цинк торговался с повышением на 1,10%, по 3251,5 доллара, олово подорожало на 0,51% до 21 610 долларов, а свинец — на 0,58% до 2361 доллару.

Российские СМИ сообщают, что правительство рассматривает возможность национализации РУСАЛа, тогда как другие источники говорят о заключении контракта между алюминиевой компанией и китайскими трейдерами по продаже избытков запасов. Аналитики ING отметили, что эти факторы привели к короткому росту акций РУСАЛа в четверг.

Цены на алюминий также получили поддержку после того как в Японии приостановили ввоз продукции РУСАЛа, на которую приходится примерно 15% японского импорта этого металла. В российской компании рассматривают переход на менее крупные рынки во избежание сложностей, связанных с санкциями, сказал Джон Мейер из SP Angel.

На фоне новостей рынка алюминия в четверг этот металл торговался в самом широком ценовом диапазоне в истории, а объем торгов находился на историческом максимуме, отметила Ди Перера из Marex Spectron.

Между тем серебро торговалось с понижением примерно на 0,5%. Платина торговалась с понижением примерно на 0,6%, а палладий снизился в цене примерно на 0,2%.