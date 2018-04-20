Ещё
Алюминий волатилен на фоне сообщений из Москвы и Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алюминий волатилен на фоне сообщений из Москвы и Китая 

Прайм 44 минуты назад
Цены на алюминий и никель в пятницу колебались, так как рынок находится под влиянием поступающих сообщений, связанных с темой санкций США в отношении российских компаний, сообщает Dow Jones.
Ранее в пятницу фьючерсы на алюминий подорожали, однако затем упали на 1,51% до 2439 долларов за тонну, утратив позиции, завоеванные в четверг. В то же время за истекший период апреля алюминий подорожал более чем на 20%.
Фьючерсы на никель торговались с понижением на 1,60%, по 14 785 долларов за тонну. Ранее на этой неделе никель рос в цене на фоне опасений по поводу возможного ввода санкций в отношении горно-металлургической компании «Норильский никель», доля в которой принадлежит United Co. Rusal (0486.HK).
Фьючерсы на медь торговались с повышением на 0,28%, по 6981,5 доллара за тонну.
Золото на рынке спот подешевело примерно на 0,4%.
Колебания цен на алюминий происходят на фоне попыток рынка найти источники восполнения предложения после ухода РУСАЛа. При этом на рынке множатся слухи о возможных новых каналах сбыта российского алюминия.
Цинк торговался с повышением на 1,10%, по 3251,5 доллара, олово подорожало на 0,51% до 21 610 долларов, а свинец — на 0,58% до 2361 доллару.
Российские СМИ сообщают, что правительство рассматривает возможность национализации РУСАЛа, тогда как другие источники говорят о заключении контракта между алюминиевой компанией и китайскими трейдерами по продаже избытков запасов. Аналитики ING отметили, что эти факторы привели к короткому росту акций РУСАЛа в четверг.
Цены на алюминий также получили поддержку после того как в Японии приостановили ввоз продукции РУСАЛа, на которую приходится примерно 15% японского импорта этого металла. В российской компании рассматривают переход на менее крупные рынки во избежание сложностей, связанных с санкциями, сказал Джон Мейер из SP Angel.
На фоне новостей рынка алюминия в четверг этот металл торговался в самом широком ценовом диапазоне в истории, а объем торгов находился на историческом максимуме, отметила Ди Перера из Marex Spectron.
Между тем серебро торговалось с понижением примерно на 0,5%. Платина торговалась с понижением примерно на 0,6%, а палладий снизился в цене примерно на 0,2%.
Прайм: последние новости
Райффайзенбанк сообщил о техническом сбое Рубль нервно отреагировал на возобновление покупок валюты Центробанком РФ ФАС одобрила сделку Bayer-Monsanto в РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выступил с заявлением по Сирии135
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора119
США предложили лишить российского золота57
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей578
В России начнут летать стоя95
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение