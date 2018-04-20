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Новка: Нефть в апреле может достичь $80, но фундаментальных оснований для этого нет
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Новка: Нефть в апреле может достичь $80, но фундаментальных оснований для этого нет 

Прайм 1 час назад
Цена на нефть в апреле может достичь 80 долларов за баррель, однако пока такой уровень фундаментально не обоснован, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
На вопрос, считает ли реальной цену на нефть в апреле на уровне 80 долларов за баррель, Новак ответил: «Все может быть, я не исключаю, в том числе геополитические факторы могут влиять. Но это, на мой взгляд, не фундаментальная цена на нефть на сегодняшний день».
"Фундаментальной назвать цену на нефть мы никакую сейчас не можем, потому что она стала очень волатильной. Когда она будет более стабильной, тогда можно будет сказать, когда более справедливая цена", — отметил Новак.
В пятницу глава Минэнерго РФ сообщил, что не согласен с тем, что текущие цены на нефть искусственно завышены.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп выразил в своем Twitter недовольство тем, что ОПЕК якобы искусственно завышает цены на нефть.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
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