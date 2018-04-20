Новак допускает рост цены нефти до $80

Глава Минэнерго России Александр Новак допускает рост цен на нефть в апреле до $80 за баррель, и причинами этого может быть множество самых разных факторов, включая геополитические.

«Всё может быть. Я не исключаю, если различные, в том числе геополитические факторы, могут влиять. Цена очень сейчас волатильна», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего роста цен на нефть до $80 за баррель.

Министр назвал среди причин баланс спроса и предложения, а также добычу сланцевой нефти в США , передает «Интерфакс»

Считать, что текущий рост цен связан с искусственными ограничениями, как заявил Дональд Трамп в своем Twitter, нельзя.