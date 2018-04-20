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Новак допускает рост цены нефти до $80
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Новак допускает рост цены нефти до $80 

BFM.RU 47 минут назад
Глава Минэнерго России Александр Новак допускает рост цен на нефть в апреле до $80 за баррель, и причинами этого может быть множество самых разных факторов, включая геополитические.
«Всё может быть. Я не исключаю, если различные, в том числе геополитические факторы, могут влиять. Цена очень сейчас волатильна», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего роста цен на нефть до $80 за баррель.
Министр назвал среди причин баланс спроса и предложения, а также добычу сланцевой нефти в США, передает «Интерфакс».
Считать, что текущий рост цен связан с искусственными ограничениями, как заявил Дональд Трамп в своем Twitter, нельзя.
Это заявление президента США было сделано на фоне встречи министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в сделке по ограничению добычи нефти. Весь апрель цены на нефть мчались вверх, и в итоге на этой неделе они обновили максимальные отметки с конца 2014 года, достигнув уровня в $74 за баррель Brent.
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