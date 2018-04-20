Доля коммерческих кредитов в структуре госдолга Нижегородской области будет снижаться

Об этом министр финансов региона Ольга Сулима сообщила журналистам 20 апреля. Она напомнила, что государственный долг региона по состоянию на 1 апреля составил 73,5 миллиарда рублей. С начала года он уменьшился на 2,5 миллиарда, или на 3,3%.

В структуре госдолга 0,4% составляют государственные гарантии, 43,3% — займы, полученные из федерального бюджета, 52,1% — государственные ценные бумаги, 4,2% — кредиты коммерческих банков.

По словам Ольги Сулимы, объем дорогих коммерческих кредитов будет и дальше снижаться. Минфин также ведет работу с управлением федерального казначейства по привлечению бюджетных займов. С текущего года такие кредиты муниципалитеты и другие субъекты области могут взять на более длительный срок — не на 50, а 90 дней.

Кроме того, в федеральный Минфин направлен пакет документов для размещения облигационного займа в 2018 году. Если состояние рынка позволит, займ будет размещен осенью этого года, — сообщила министр финансов.