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Совкомбанк закрыл сделку по покупке 30% Росевробанка
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Совкомбанк закрыл сделку по покупке 30% Росевробанка 

Rambler News Service 24 минуты назад
«20 апреля 2018 года Совкомбанк закрыл сделку по приобретению 30% акций Росевробанка после получения одобрения сделки ЦБ РФ 9 апреля 2018 года. Доля Совкомбанка в капитале Росевробанка увеличилась с 45% до 75%», — говорится в сообщении Совкомбланка.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка. В случае реализации права покупки 54,67% кредитной организации Совкомбанк станет единственным владельцем Росевробанка.
21 марта международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о том, что Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка. Представитель Росевробанка подтвердил RNS информацию в релизе Fitch о намерении Совкомбанка консолидировать более 90% акций.
13 марта кредитные организации сообщили, что их акционеры договорились о слиянии банков. «Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн рублей, капитал превысит 100 млрд рублей. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала», — говорилось в совместном сообщении банков.
До конца 2018 года банки продолжат работу без существенных организационных изменений. В рамках слияния председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство.
Как сообщал источник RNS, Росевробанк был оценен почти в один капитал в рамках сделки по слиянию с Совкомбанком.
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