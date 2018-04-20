Китай разрешил импорт нефтепродуктов с частного НПЗ 

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Власти КНР одобрили квоту на импорт нефти для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании Hengli Group, мощность которого составляет 400 тыс. баррелей в день, пишет Reuters.
Нефтехимическое подразделение Hengli Petrochemical подтвердило факт того, что Национальная комиссия по развитию и реформам выдала соответствующее разрешение. Пробную эксплуатацию НПЗ планируется запустить в октябре. Источник в Hengli рассказал, что использовать квоту компания начнет в 2018 г., в компании рассчитывают, что объема хватит на запуск НПЗ в тестовом режиме в октябре. Объем квоты составляет 20 млн тонн в год (400 тыс. баррелей в день), это самая крупная квота для частных нефтепереработчиков в Китае. Пропорции ее выделения должно определить Министерство коммерции КНР. Источник добавил, что в компании уверены, что получат разрешение на импорт от властей, который должен составить 20 млн тонн в 2019 г. Завод Hengli расположен на северо-востоке Китая, он должен войти в пятерку крупнейших НПЗ в стране. Другой частный производитель нефтехимии (Zhejiang Ronsheng Group), как ожидается, запустит завод аналогичной мощности позднее в этом году. Аналитики полагают, что дополнительные мощности производства нефтепродуктов в Китае могут ударить по небольшим НПЗ, мощность которых не превышает 100 тыс. баррелей в день. По мнению Гарри Лю из IHS Markit, в ближайшие два года некоторые мини-заводы могут закрыться, поскольку не выдержат конкуренции.