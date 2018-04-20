«Русал» предупредил о массовых сокращениях

Компания «Русал» на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, о возможных сокращениях объявил глава компании Олег Дерипаска , также попавший под американские ограничения.

«Все сейчас ждут, что "Русалу" удастся договориться с Китаем, чтобы поставлять туда алюминий, оказавшийся невостребованным на зависимых от США рынках», — сказал источник.

Это, по его словам, позволило бы избежать сокращений и обойтись «малой кровью». В обратном случае увольнения пройдут уже в июне этого года.

Основным рынком реализации алюминия для «Русала» являются страны Евросоюза — на них приходится порядка 45 процентов продаж. На долю США, стран Азии и внутренний рынок приходится по 18 процентов.