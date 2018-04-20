Убыток Baker Hughes в I квартале составил $19 млн против прибыли годом ранее 

Чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes (Baker Hughes, a GE company, BHGE) составил в январе-марте 2018 года $19 млн против чистой прибыли в размере $66 млн в первом квартале прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка компании за отчетный период составила $5,399 млрд, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Убыток до налогообложения составил $85 млн против прибыли в размере $74 млн в январе-марте прошлого года.
Как сообщалось ранее, летом прошлого года американская General Electric [завершила] (https://rns.online/energy/General-Electric-kupila-nefteservisnouyu-kompaniyu-Baker-Hughes-2017-07-03/) покупку нефтесервисной компании Baker Hughes. Согласно условиям сделки, GE принадлежит 62,5% компании, а акционерам Baker Hughes — 37,5%. Компания работает под названием Baker Hughes, a GE company (BHGE).