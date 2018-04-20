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Компания «Янгпур» демонстрирует рост добычи на ямальских месторождениях
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Компания «Янгпур» демонстрирует рост добычи на ямальских месторождениях 

ИА Север-Пресс 37 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Известинском нефтяном месторождении, принадлежащем нефтяной компании «Янгпур», ввели в эксплуатацию продуктивную скважину №840.
В истории компании это первый объект с горизонтальным окончанием — длиной 500 метров, где провели 5-портовый многостадийный гидроразрыв пласта.
Глубина скважины — 3852 метра, строительством занимались специалисты ООО «Белоруснефть-Сибирь» с применением мобильной буровой установки АРС-200. В итоге получили фонтан с ежесуточной добычей более 100 тонн нефти и 40 тыс. кубометров попутного нефтяного газа. Результат впечатляет, если учесть, что сложная конструкция скважины и масштабная интенсификация притока проводились в условиях коллектора с низкой проницаемостью. Ввод в эксплуатацию скважины №840 Известинского месторождения позволил компании «Янгпур» поднять уровень добычи нефти до 535 тонн в сутки. Совсем недавно такой результат казался недостижимым, — сообщает пресс-служба «Белоруснефть».
Одним из самых существенных успехов компании последнего времени стало и открытие залежи в районе Метельного месторождения. Скважина №828 Метельного месторождения дает 180 тыс. кубометров природного газа и 12 тонн газоконденсата в сутки. Это хороший показатель для «Янгпура», столько же газа суммарно добывают из четырех скважин газоконденсатного Вьюжного месторождения компании. Кроме того, на Метельном месторождении в стадии освоения находится боковой ствол 813s2, пробуренный специалистами «Белоруснефть-Сибирь». Скважина глубиной 2901 метра вскрыла 14,5 метра газонасыщенного коллектора.
Особенностью этого года в деятельности первого северного добывающего актива «Белоруснефти» станет масштабная буровая программа. В этом году планируют построить 6 скважин. Ожидают, что объем добычи нефти достигнет более 180 тыс. тонн. Это станет самым высоким результатом за 20 лет — с момента создания ОАО «НК „Янгпур“.
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