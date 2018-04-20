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ВТБ отменяет комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт
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ВТБ отменяет комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт 

АиФ Казань 41 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Держатели карт ВТБ могут бесплатно пользоваться наличными кредитными средствами на протяжении грейс-периода — до 50 дней. Получаемая сумма значения не имеет. Для сравнения, обычно комиссия за снятие кредитных средств с карты составляет 5,5%.
«В преддверии майских праздников и отпускного сезона возможность воспользоваться наличными кредитными средствами без комиссии особенно актуальна. Аналогичную акцию банк запускал в канун 8 марта. Тогда ей воспользовались более 100 тысяч человек. Мы уверены, что и текущее предложение банка будет востребовано у клиентов», — прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.
Спецпредложение не распространяется на выдачу собственных средств с кредитных карт в сторонних банкоматах, на переводы, в том числе совершенные в ВТБ-Онлайн, а также на снятие кредитных средств в кассах банка.
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