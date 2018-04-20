Чистая прибыль Schlumberger в I квартале выросла почти вдвое — до $525 млн

Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger составила в январе-марте 2018 года $525 млн, что в 1,9 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка компании увеличилась на 13,6% — до $7,829 млрд

Прибыль до налогообложения составила в первом квартале $643 млн против $334 млн за аналогичный период годом ранее (рост в 1,9 раза).

Как сообщалось ранее, чистый убыток Schlumberger в 2017 году составил $1,505 млрд, что на 10,8% меньше по сравнению с показателем предыдущего года.