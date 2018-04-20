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Чистая прибыль Schlumberger в I квартале выросла почти в 2 раза
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Чистая прибыль Schlumberger в I квартале выросла почти в 2 раза 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, в первом квартале 2018 года составила 525 миллионов долларов, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.
Выручка компании в отчетном периоде при этом выросла в годовом выражении на 13,6%, до 7,829 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,38 доллара против 0,2 доллара в аналогичном периоде 2017 года.
Выручка от работ на территории Северной Америки в январе-марте выросла в 1,5 раза по сравнению со значением прошлого года, до 2,835 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе, странах СНГ и Африке поднялась на 3%, до 1,704 миллиарда долларов, в Латинской Америке — снизилась на 8,6% против показателя 2017 года, до 870 миллионов долларов. На Ближнем Востоке и в Азии выручка в отчетном периоде сократилась лишь на 0,4%, до 2,309 миллиарда долларов.
"Основные международные подразделения начали год хорошо, наша производительность на Ближнем Востоке, в Северном море и в России оказалась в рамках наших прогнозов", — отметил в пресс-релизе гендиректор Schlumberger Паал Кибсгаард (Paal Kibsgaard). Рост в Азии был скомпенсирован более слабыми показателями в Латинской Америке и Африке, отметил он.
Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.
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