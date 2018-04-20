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Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за 1-й квартал 2018 года
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Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за 1-й квартал 2018 года 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Грузооборот компании возрос на 52% и составил 47,0 млрд ткм. Средняя дальность сократилась на 6,2% до 3,9 тыс. км, что обусловлено увеличением доли внутрироссийских перевозок в структуре по видам сообщения до 19% для обеспечения нужд энергетики и ЖКХ.
Доля «Восток1520» в экспорте российского угля составила 17,3% (рост на 4,4 п.п. по сравнению с 1-м кварталом 2017 года). Каменный уголь занимает 98% в общем объеме погрузки компании. За отчетный период перевезено 10,8 млн тонн топлива, из них 670 тыс. тонн дополнительно за счет повышенной грузоподъемности парка. Это позволяет разгрузить транспортную инфраструктуру, особенно в направлении Дальнего Востока, и повысить провозную способность сети.
Для разгрузки железнодорожной инфраструктуры компания также использует маршрутизацию и отправляет полносоставные поезда из вагонов нового поколения. Это позволяет «РЖД» и грузоотправителям получить максимальный эффект от организации тяжеловесного движения. В 1-м квартале «Восток1520» отправил 280 таких составов, рост на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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