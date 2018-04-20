Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за 1-й квартал 2018 года

Грузооборот компании возрос на 52% и составил 47,0 млрд ткм. Средняя дальность сократилась на 6,2% до 3,9 тыс. км, что обусловлено увеличением доли внутрироссийских перевозок в структуре по видам сообщения до 19% для обеспечения нужд энергетики и ЖКХ.

Доля «Восток1520» в экспорте российского угля составила 17,3% (рост на 4,4 п.п. по сравнению с 1-м кварталом 2017 года). Каменный уголь занимает 98% в общем объеме погрузки компании. За отчетный период перевезено 10,8 млн тонн топлива, из них 670 тыс. тонн дополнительно за счет повышенной грузоподъемности парка. Это позволяет разгрузить транспортную инфраструктуру, особенно в направлении Дальнего Востока, и повысить провозную способность сети.