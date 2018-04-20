Китайская фарма — на пути к стремительному росту

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика». Китай , мировой производственный центр, движется в сторону экономики с более высокой добавленной стоимостью, и есть одна крупная отрасль, в которой страна может доминировать в качестве как производителя, так и потребителя: здравоохранение, пишет CNBC.

Это связано с тем, что Китай стал второй по величине экономикой мира в течение десятилетий со строгой политикой одного ребенка, способствуя появлению быстро стареющего общества и растущей необходимостью улучшения сферы медицинских услуг. Согласно медико-санитарной информационной компании IQVIA, Китай был вторым по величине в мире национальным фармацевтическим рынком в 2017 году, его объем оценивается в $122,6 млрд Страна также стала крупнейшим развивающимся рынком фармацевтических препаратов, который к 202 году достигнет $175 млрд"Развитие индустрии здравоохранения в Китае все еще находится в зачаточном состоянии, о чем свидетельствуют низкие расходы на здравоохранение в процентах от ВВП … и меньшая доля населения в возрасте 60 лет и старше, — считают аналитики DBS Марк Конг и Крис Гао. — Это предполагает много пространства для роста, потому что, поскольку население будет стареть, то спрос на лекарства будет расти". По словам экспертов, все еще есть возможности для роста, хотя средний годовой темп роста китайского фармацевтического рынка с 2013 по 2017 год составлял 9,4%. Для сравнения, крупнейший в мире рынок медицинских услуг в США в 2017 году оценивался в $466,6 млрд, тогда как Япония потратила на медицину $84,8 млрд в том же году.

Банк Credit Suisse выбрал акции нескольких фармацевтических компаний Китая, которые подойдут для спекуляций в 2018 году.Sino Biopharm

Компания, зарегистрированная в Гонконге , имеет два лидирующих по продажам лекарства — анлотиниб для лечения рака легких и тенофовир для гепатита В — и несколько дженериков, которые должны быть утверждены до 2021 года. Топовый выбор Credit Suisse, Sino Biopharm уже является лидером на китайском рынке медикаментов от гепатита с 22-процентной долей рынка в 2016 году. Компания также имеет полный портфель лекарств от гепатита. По данным Credit Suisse, у компании более 10 тыс. торговых представителей в Китае, причем половина из них занимается именно лекарствами от гепатита. В 2016 году предприятие по борьбе с онкологией имело долю в 11% от всех продаж компании. Показатель увеличится до 19% к 2020 году после того, как анлотиниб будет запущен в первом квартале 2018 года, отметили в Credit Suisse. Этот продукт, вероятно, будет конкурентоспособным по сравнению с сопоставимыми препаратами от транснациональных корпораций, добавил банк.Jiangsu Hengrui Medicine

Цзянсу Hengrui является крупнейшей компанией Китая, акции которой котируются на бирже. И, с консолидацией отрасли из-за изменений, произошедших под руководством правительства, это будет лучшей возможностью последовать за трендами, сказал Credit Suisse. Это связано, по словам банка, с эффективным портфелем лекарств от Jiangsu Hengrui, мощным потенциалом по доставке лекарств, его лидирующей позиции в лечении рака и хорошо зарекомендовавшей себя команде продаж. В 2018 году фармацевтическая компания намерена запустить три основных препарата, два из которых являются препаратами для лечения онкологии. Последнее является общим продуктом для респираторных заболеваний.CSPC Pharmaceutical

Швейцарский банк сказал, что гонконгская CSPC готова к краткосрочной рентабельности и самому сильному органическому росту среди крупных фармацевтических имен. Включение инъекции, используемой при инсульте и лечении рака в рамках системы возмещения расходов на здравоохранение в Китае, поможет стимулировать рост, добавили в Credit Suisse.