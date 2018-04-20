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Ленобласть получила в 2017 году почти 2 млрд руб. от размещения средств на депозитах
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Ленобласть получила в 2017 году почти 2 млрд руб. от размещения средств на депозитах 

ТАСС 48 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Доходы бюджета Ленинградской области от размещения средств на депозитах в коммерческих банках в 2017 году составили около 2 млрд рублей, средства направили на соцнужды и восполнение дефицита бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Доходы за 2017 год от размещения временно свободных средств бюджета составил 1,91 млрд рублей. Размещение производилось по итогам торгов на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ)", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что средства направили на финансирование дефицита бюджета региона, который возник из-за расходов на обслуживание госдолга, а также на строительство социальных объектов и социальные нужды. «Средства размещались в банках »ВТБ" и "ВТБ24", "Россельхозбанке", "Газпромбанке", банке «Россия», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) по итогам исследований, опубликованных в апреле, выяснило, что в 2017 году у девяти российских регионов, в том числе Ленинградской области, доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. Совокупный доход этих регионов превысил расходы примерно на 85 млрд рублей.
По данным комитета финансов Ленинградской области, государственный долг региона по состоянию на 1 апреля текущего года составляет порядка 3,9 млрд рублей,. В эту сумму входят кредиты, полученные из федерального бюджета, гарантии компаниям, а также обязательства по долгосрочным облигациям. По состоянию на 1 апреля прошлого года суммарный госдолг области составлял порядка 6,1 млрд рублей.
В текущем году дефицит бюджета региона установлен на уровне 6%. Планируется, что доходы бюджета области в текущем году составят 100,1 млрд рублей. Расходы в следующем году, как ожидается, составят 105,9 млрд рублей.
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