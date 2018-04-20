Глава «Магнита» Хачатур Помбухчан не вошел в совет директоров ретейлера 

Туда не попали и его заместитель по продажам и HR Илья Саттаров. Однако были избраны два представителя группы ВТБ, сообщает «Прайм»
Со стороны крупнейшего акционера «Магнита» ВТБ в совет директоров вошли руководитель управления потребительского сектора «ВТБ Капитала» Алексей Махнев, а также руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов Тимоти Демченко, который ранее входил в совет директоров другого ритейлера «Ленты». Махнев же, в свою очередь, работал независимым директором самого «Магнита».
«ФедералПресс» напоминает, что в наблюдательный совет ВТБ был выдвинут бывший гендиректор «Магнита» бизнесмен Сергей Галицкий.
«Я рад, что большинство членов избранного совета директоров являются независимыми. Это отвечает лучшим мировых практикам. Такое решение позволит компании сформировать и утвердить долгосрочную стратегию и придаст импульс в развитии менеджерской команды и бизнеса в целом», — сказал Помбухчан.