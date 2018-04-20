Россия резко сократила добычу алмазов

Российский производитель алмазов «Алроса» в первом квартале 2018 года сократил добычу на 17 процентов в годовом выражении, до 7,4 миллиона карат, сообщает пресс-служба компании.

Основными причинами снижения стали сокращение добычи на Мирнинском горно-обогатительном комбинате, вовлечение в обработку руды с более низким содержанием алмазов с трубки «Юбилейная» и прекращение обработки руды с карьера трубки «Удачная» в связи с завершением добычи открытым способом, отмечается в сообщении.

Продажи «Алросы» в первом квартале составили 13,3 миллиона карат, в том числе 10,1 миллиона карат ювелирных алмазов по средней цене 154 доллара за карат и 3,2 миллиона карат технических алмазов по восемь долларов за карат.

Выручка от продаж алмазов составила 1,6 миллиарда долларов, выручка от реализации бриллиантов — 23,7 миллиона долларов.