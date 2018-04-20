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Ипотечных кредитов в 2017 году в Крыму и Севастополе выдали в два раза больше
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Ипотечных кредитов в 2017 году в Крыму и Севастополе выдали в два раза больше 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Выдача ипотеки в Крыму и Севастополе в 2017 году выросла в два раза. Если в 2016 году в республике было выдано 642 кредита, то в 2017 этот показатель вырос до 1386 кредитов на сумму 2,6 миллиардов рублей. В Севастополе — 508 кредитов на сумму 1,01 миллиард рублей (для сравнения в 2016 году было выдано 235 кредитов). Об этом заявил глава Минстроя России Михаил Мень во время пленарного заседания на Ялтинском экономическом форуме 20 апреля.
Министр также в начале 2018 года рост продолжился. Так, к 1 марта на полуострове выдали 244 ипотечных кредита. Это в 2,8 раза больше, чем в прошлом году. В Севастополе рост немного меньше: там выдали 81 кредит общей суммой 166 миллионов рублей, что больше аналогичного показателя 2017 года в 1,9 раза.
Михаил Мень напомнил, что рост ипотеки в 2017 году наблюдался и в целом по стране.
«К концу прошлого года ставки по ипотеке снизились до рекордно низкого уровня — 9,79%. Президентом поставлена задача снизить ставку по ипотечным кредитам до 7% годовых и увеличить объем ввода жилья до 120 млн кв. м. в год. Это главная задача Министерства на ближайшие годы», — отметил Мень.
Напомним, президент РФ Владимир Путин рассказал о необходимости снижать процентную ставку по ипотеке до 7-8% годовых во время послания Федеральному Собранию 1 марта.
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