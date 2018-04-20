Доллар дорожает на росте доходности гособлигаций США

Доллар в пятницу днем укрепляет позиции к мировым валютам на фоне роста доходности гособлигаций США из-за скачка цен на сырьевом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,23 доллара за евро с 1,246 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене поднимался до 107,67 иены за доллар со 107,36 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,25% — до 90,16 пункта.

Опрошенные агентством Market Watch аналитики считают, что удорожание доллара в пятницу связано с повышением доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries растет на 0,003 базисного пункта — до 2,917%. А доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 0,007 базисного пункта — до 3,112%. Таким образом, бумаги обоих выпусков торгуются на максимумах с конца марта.

По мнению экспертов, рост доходности американских бондов вызван ралли цен на сырьевые товары на этой неделе, в частности, на нефть и некоторые металлы. «Рост цен на сырьевые товары заметно ускорился в ходе последних торговых сессий и на данный момент затмевает все геополитические риски», — приводит агентство мнение аналитика Hantec Markets Ричарда Перри (Richard Perry).

Ранее на этой неделе цена нефти марки Brent преодолела отметку в 74 доллара, а марки WTI — 69 долларов за баррель, оба значения являются максимальными с ноября-декабря 2014 года. Кроме того, в четверг стоимость фьючерсов на алюминий достигала 2715,75 доллара — максимума с мая 2011 года.