$6,3 млрд: за три месяца участники ICO собрали больше денег, чем в 2017 году

Согласно исследованию CoinDesk, за три месяца 2018 года участниками ICO было привлечено больше инвестиционных ресурсов, чем за весь 2017 год.

В I квартале 2018 года через ICO было собрано $6,3 млрд, что составило 118% от общего объема инвестиций за 2017 год. При этом значительно вырос средний размер раунда. Так, количество участников ICO за этот период сократилось и составило всего 59% от числа участников первичного размещения монет в прошлом году. Рекордсменом по объему собранных средств в 2018 году стал Telegram, который смог привлечь с помощью ICO $1,7 млрд Однако 85% всех инвестиций приходится на других участников рынка, большинство из которых получили финансирование не более чем на $100 млн, что говорит, по мнению авторов исследования, о том, что большое число некрупных проектов до сих пор стремятся продавать свои валюты, несмотря на риски, связанные с регулированием рынка.