«Сбербанк» зарегистрировал товарный знак Sbermarket

«Сбербанк» зарегистрировал товарный знак Sbermarket 6 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной системы «СПАРК-Интерфакс».

Заявка на регистрацию была подана 25 января вместе с заявкой на регистрацию знака «Сбермаркет» на русском языке, уточняет издание.

Согласно описанию кодов, Sbermarket планируется использовать, в том числе в сфере предоставления доступа к электронным торговым площадкам, при продвижении товаров и услуг через такие площадки, а также при предоставлении поисковых средств для интернета, пишет «Интерфакс».

После регистрации товарного знака его будут использовать «в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности», сказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Сбербанка».