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«Сбербанк» зарегистрировал товарный знак Sbermarket
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«Сбербанк» зарегистрировал товарный знак Sbermarket 

RB.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
«Сбербанк» зарегистрировал товарный знак Sbermarket 6 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной системы «СПАРК-Интерфакс».
Заявка на регистрацию была подана 25 января вместе с заявкой на регистрацию знака «Сбермаркет» на русском языке, уточняет издание.
Согласно описанию кодов, Sbermarket планируется использовать, в том числе в сфере предоставления доступа к электронным торговым площадкам, при продвижении товаров и услуг через такие площадки, а также при предоставлении поисковых средств для интернета, пишет «Интерфакс».
После регистрации товарного знака его будут использовать «в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности», сказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Сбербанка».
В начале апреля ФАС разрешила «Сбербанку» и «Яндексу» создать СП на базе «Яндекс. Маркета». Компании планируют открыть площадку для покупки и продажи товаров и услуг через интернет. В рамках соглашения «Сбербанк» инвестирует в «Яндекс. Маркет» 30 млрд рублей.
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