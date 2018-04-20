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Банк УРАЛСИБ в марте вдвое увеличил объемы ипотечного кредитования
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Банк УРАЛСИБ в марте вдвое увеличил объемы ипотечного кредитования 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ по итогам марта удвоил объемы ипотечного кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за март 2018 года было выдано 1254 кредита на сумму более чем 2,8 млрд рублей.
В основном объеме кредитования примерно одинаковую долю занимают кредиты, предоставленные на приобретение строящегося (1,4 млрд рублей) и готового (1,3 млрд рублей) жилья. Также в марте Банк предоставил 70 кредитов на рефинансирование ипотеки других банков — на сумму более 150 млн рублей. Ипотека — один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования.
В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги — 2018» в номинации «Прорыв года» — за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
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