Акционеры «Сибура» изучают возможность проведения IPO

Об этом рассказал совладелец компании Леонид Михельсон

«Мы постоянно думаем и в последнее время чаще думаем и более предметно», — сказал он на годовом собрании акционеров.

В июне 2017 г. Михельсон в кулуарах Петербургского экономического форума говорил, что «Сибур» может провести размещение после запуска комплекса «ЗапСибНефтехим». Завершение строительства комплекса планируется в 2019 г.