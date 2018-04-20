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ЦБ РФ выделит 350 млн рублей на докапитализацию Автовазбанка
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ЦБ РФ выделит 350 млн рублей на докапитализацию Автовазбанка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На докапитализацию Автовазбанка будет выделена сумма в размере 350 миллионов рублей, об этом сегодня стало известно из пресс-релиза Банка России. Как информирует регулятор, эти средства будут потрачены на выкуп дополнительного выпуска акций кредитной организации.
По состоянию на конец прошлого года Автовазбанк занимал 57 строчку в рейтинге российских банков по размеру активов. При этом с 2015 года кредитная организация находилась под процедурой санации Промсвязьбанком, который, в свою очередь, с конца 2017 года сам попал под процедуру финансового оздоровления при помощи Фонда консолидации банковского сектора.
С 5 апреля 2017 года функции временной администрации Автовазбанка возложены на этот фонд, при этом в регуляторе ранее уже информировали о том, что меры в рамках предупреждения банкротства кредитной организации обеспечат возможность выполнения с ее стороны как имеющихся обязательств, так и обслуживания клиентов.
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