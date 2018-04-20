ЦБ РФ выделит 350 млн рублей на докапитализацию Автовазбанка

На докапитализацию Автовазбанка будет выделена сумма в размере 350 миллионов рублей, об этом сегодня стало известно из пресс-релиза Банка России . Как информирует регулятор, эти средства будут потрачены на выкуп дополнительного выпуска акций кредитной организации.

По состоянию на конец прошлого года Автовазбанк занимал 57 строчку в рейтинге российских банков по размеру активов. При этом с 2015 года кредитная организация находилась под процедурой санации Промсвязьбанком , который, в свою очередь, с конца 2017 года сам попал под процедуру финансового оздоровления при помощи Фонда консолидации банковского сектора.

С 5 апреля 2017 года функции временной администрации Автовазбанка возложены на этот фонд, при этом в регуляторе ранее уже информировали о том, что меры в рамках предупреждения банкротства кредитной организации обеспечат возможность выполнения с ее стороны как имеющихся обязательств, так и обслуживания клиентов.