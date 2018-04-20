Фонд капремонта хочет взять еще один кредит в 250 млн руб. на ремонт фасадов к ЧМ

Согласно аукционной документации, деньги нужны на ремонт фасадов домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках реализации мероприятий по подготовке Самары к проведению чемпионата мира по футболу. Требуемая сумма кредита составляет 250 млн руб., срок погашения — 36 месяцев. Начальная максимальная цена контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) заявлена в 47,3 млн рублей. Подрядчика определят 10 мая. Напомним, это не единственный кредит, который Фонд капремонта берет на приведение в порядок самарских фасадов. В конце марта организация уже подвела итоги аналогичного аукциона, победителем был признан единственный участник — "Тольяттихимбанк" . Согласно условиям контракта, банк откроет Фонду капремонта невозобновляемую кредитную линию в размере 250 млн руб. сроком на 36 месяцев. Стоимость контракта (сумма, которую банк получит в качестве процентов) составит 48,2 млн рублей. В конце 2017 года «Тольяттихимбанк» выдал Фонду на эти же цели еще 300 млн руб., стоимость контракта была равна 62 млн рублей. В августе 2017 года кредит на 150 млн руб. на те же цели предоставил "Земский банк" , стоимость контракта составила 22,6 млн рублей.