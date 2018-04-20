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ФАС может одобрить с предписанием сделку по покупке JTI «Донского табака»
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ФАС может одобрить с предписанием сделку по покупке JTI «Донского табака» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может одобрить сделку по покупке Japan Tobacco Inc. (JTI) «Донского табака» с предписанием. Вероятность одобрения «очень большая», сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.
"Мы считаем, что JTI может даже иметь доминирующее положение на рынке, но, как вы знаете, если доля компании на рынке меньше, чем 35 [%], нет доминирующего положения, мы всегда даем согласие без предписания. Если между 35 [%] и 50 [%] — мы даем согласие, но с предписанием. Это тот самый случай", — сказал он.
По словам Артемьева, предписание может быть с поведенческими условиями, возможно там будут какие-то дополнения.
О сделке
Japan Tobacco Inc. — один из мировых лидеров по производству сигарет — объявил 16 марта 2018 года о покупке ростовской компании «Донской табак» за $1,6 млрд
Ожидается, что сделка будет закрыта к началу третьего квартала 2018 финансового года после ее нормативного оформления.
JTI является лидером российского рынка и занимает 33,2%-ую долю. Доля «Донского табака» — 6,7%, подсчитали в компании. Конкуренты JTI — Philip Morris и British American Tobacco — занимают 27,1% и 22,5% рынка соответственно.
О компаниях
Japan Tobacco Inc. — японская табачная компания, основанная в 1898 году. До 1985 года была государственной монополией, затем была акционирована, контрольный пакет акций компании (50,01%) принадлежит министерству финансов Японии.
Продукция JTI продается в 120 странах мира, на российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour, LD Natural American Spirit, а также российские марки «Русский стиль», «Петр I», «Тройка» и др.
Компания «Донской табак» — головное предприятие табачного бизнес-комплекса «Группы Агроком». Основной производственный комплекс и центральный офис расположены в Ростове-на-Дону. Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований табачных изделий. Мощность предприятия — 45 млрд сигарет год. Компания поставляет продукцию в 31 страну.
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