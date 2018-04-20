ФАС может одобрить с предписанием сделку по покупке JTI «Донского табака»

"Мы считаем, что JTI может даже иметь доминирующее положение на рынке, но, как вы знаете, если доля компании на рынке меньше, чем 35 [%], нет доминирующего положения, мы всегда даем согласие без предписания. Если между 35 [%] и 50 [%] — мы даем согласие, но с предписанием. Это тот самый случай", — сказал он.

По словам Артемьева, предписание может быть с поведенческими условиями, возможно там будут какие-то дополнения.

О сделке

Japan Tobacco Inc. — один из мировых лидеров по производству сигарет — объявил 16 марта 2018 года о покупке ростовской компании «Донской табак» за $1,6 млрд

Ожидается, что сделка будет закрыта к началу третьего квартала 2018 финансового года после ее нормативного оформления.

JTI является лидером российского рынка и занимает 33,2%-ую долю. Доля «Донского табака» — 6,7%, подсчитали в компании. Конкуренты JTI — Philip Morris и British American Tobacco — занимают 27,1% и 22,5% рынка соответственно.

О компаниях

Japan Tobacco Inc. — японская табачная компания, основанная в 1898 году. До 1985 года была государственной монополией, затем была акционирована, контрольный пакет акций компании (50,01%) принадлежит министерству финансов Японии

Продукция JTI продается в 120 странах мира, на российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour, LD Natural American Spirit, а также российские марки «Русский стиль», «Петр I», «Тройка» и др.

Компания «Донской табак» — головное предприятие табачного бизнес-комплекса «Группы Агроком». Основной производственный комплекс и центральный офис расположены в Ростове-на-Дону. Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований табачных изделий. Мощность предприятия — 45 млрд сигарет год. Компания поставляет продукцию в 31 страну.