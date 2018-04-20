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«Турпомощь»: Приостановление лицензии компании «Инвестстрах» затронет сотни российских туроператоров
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«Турпомощь»: Приостановление лицензии компании «Инвестстрах» затронет сотни российских туроператоров 

Агентство «Москва» 1 час назад
Приостановление Центробанком РФ лицензии компании «Инвестстрах» может привести к сложностям в работе сотен застраховавшихся у нее туроператоров, вплоть до прекращения их деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ Александр Осауленко.
»Эта ситуация коснется нескольких сотен туроператоров, которые страховали в данной компании свою ответственность. Понятно, что приостановка лицензии страховой компании не означает, что она не исполнит ранее принятые на себя обязательства. Но мы знаем практику жизни. И если Центробанк приостановил лицензию страховой компании, то, процентов на 99%, следующим шагом будет остановка деятельности. Мы уведомили туроператоров своей ассоциации об очень большой вероятности, что им придется искать нового партнера в страховой сфере», — заявил А. Осауленко, отвечая на вопрос о проблемах, которые могут возникнуть у туристических компаний.
По словам директора ассоциации, если туроператор не успеет в течение месяца поменять страховую компанию и ему придется закрыться, то обязательства перед купившими путевки гражданами все равно должны быть исполнены.
«Но туроператоры, попавшие в такую ситуацию, не смогут уже продавать путевки», — подчеркнул А. Осауленко.
Согласно законодательству РФ, осуществление туроператорской деятельности в России разрешено тем компаниям, ответственность которых перед туристами застрахована или обеспечена банковскими гарантиями.
Центральный банк РФ 17 апреля 2018 г. выпустил приказ о приостановлении лицензии компании «Инвестстрах». Компания должна устранить нарушения в пятидневный срок с даты опубликования документа.
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