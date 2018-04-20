Ещё
«Аэрофлот»: виз США хватит для сохранения полетов в течение нескольких месяцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

«Аэрофлот»: виз США хватит для сохранения полетов в течение нескольких месяцев 

Rambler News Service 1 час назад
Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в МИД и Минтранс в связи с ситуацией с невыдачей виз летному составу авиакомпании, сообщили RNS в «Аэрофлоте». Представитель авиакомпании отметил, что виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев.
«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок», — отметили в «Аэрофлоте».
Rambler News Service: последние новости
В работе Райффайзенбанка произошел сбой ФАС: ряд предписаний по сделке Bayer-Monsanto будут действовать 10 лет Генеральный директор «Магнита» не вошел в совет директоров компании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание203
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть30
«Весь салон залит кровью»24
Кремль отреагировал на визовую блокаду США29
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение