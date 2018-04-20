«Аэрофлот»: виз США хватит для сохранения полетов в течение нескольких месяцев

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в МИД Минтранс в связи с ситуацией с невыдачей виз летному составу авиакомпании, сообщили RNS в «Аэрофлоте». Представитель авиакомпании отметил, что виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев.

«Наблюдается большая проблема — экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в МИД и Минтранс. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, имеющие визы, будут работать в режиме переработок», — отметили в «Аэрофлоте».