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У «Акадо» сменился гендиректор
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У «Акадо» сменился гендиректор 

Ведомости 1 час назад
Фото: ТАСС
Гендиректором АО «Акадо Холдинг» назначен Максим Чернов. Об этом следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
До назначения он занимал пост заместителя гендиректора по коммерческой деятельности провайдера «Акадо Телеком». Чернов сменит на посту гендиректора Дмитрия Чурина, который был назначен в июле 2016 г.
В пресс-службе АО «Акадо Холдинг» отказались от комментариев.
Основным операционным активом «Акадо Холдинг» является ОАО «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») — поставщик услуг по доступу в интернет, цифрового ТВ и IP-телефонии в московском регионе.
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