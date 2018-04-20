У «Акадо» сменился гендиректор

Гендиректором АО «Акадо Холдинг» назначен Максим Чернов . Об этом следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

До назначения он занимал пост заместителя гендиректора по коммерческой деятельности провайдера «Акадо Телеком». Чернов сменит на посту гендиректора Дмитрия Чурина, который был назначен в июле 2016 г.

В пресс-службе АО «Акадо Холдинг» отказались от комментариев.

Основным операционным активом «Акадо Холдинг» является ОАО «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») — поставщик услуг по доступу в интернет, цифрового ТВ и IP-телефонии в московском регионе.