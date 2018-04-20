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В России резко выросли продажи новостроек в этом году
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В России резко выросли продажи новостроек в этом году 

Ведомости 30 минут назад
Количество сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в России в I квартале 2018 г. выросло на 16%, говорится в сообщении ДОМ.РФ (бывшее АИЖК). Для сравнения, в I квартале 2017 г. продажи новостроек в России упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.
По подсчетам агентства, за первые три месяца 2018 г. текущего года в стране было заключено 147 100 ДДУ. Это на 10 400 больше, чем год назад (126 700 ДДУ). При этом заключении большей части договоров (65%) пришлось на десять регионов. Лидерами по числу сделок стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Рост продаж зафиксирован и на рынке вторичного жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца увеличилось на 10% и составило 673 700 договоров. В I квартале 2017 г. этот показатель упал на 15% по сравнению с I кварталом 2016 г.
Ключевым фактором увеличения сделок на рынке жилья эксперты ДОМ.РФ назвали рост доступности ипотеки. Средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 г. составила 9,3% по сравнению с 10,6–11,6% в марте 2017 г. По прогнозам агентства, ставки могут снизиться до 7% в ближайшие два года.
Ранее ДОМ.РФ сообщал о новом рекорде на рынке ипотечного кредитования: за год объем выдачи жилищных кредитов России вырос на 85% и составил 600 млрд руб., из которых 240–250 млрд руб. пришлись на март.
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