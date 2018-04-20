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Вкладчикам самарского «АКБ» выплатили 19 млрд рублей
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Вкладчикам самарского «АКБ» выплатили 19 млрд рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), которые выступают в качестве банков-агентов. Страховое возмещение выплачивается в 11 субъектах Российской Федерации. За первую неделю выплат страховку получили 21,7 тыс. вкладчиков банка. Им уже выплатили в общей сложности 19 млрд рублей или 83% страховой ответственности АСВ.
Напомним, ранее сообщалось, что за выплатами в общей сложности на сумму около 22,9 млрд руб.в "Агентство по страхованию вкладов" могут обратиться 30,7 тыс. вкладчиков.
Получить необходимую информацию о порядке выплаты страхового возмещения вкладчики могут по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте агентства в разделе «Страхование вкладов».
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