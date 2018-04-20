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«Лента»: операционные результаты за I квартал — сильное начало года, — Аналитики ВТБ Капитал
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«Лента»: операционные результаты за I квартал — сильное начало года, — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 48 минут назад
Фото: Прайм
Лента представила сильные операционные результаты за 1к18. В отчетном периоде выручка компании выросла в годовом сопоставлении на 19,9%. Ключевым фактором роста выручки стало увеличение размера среднего чека в формате гипермаркетов (+5,4% г/г), которому, в свою очередь, способствовало повышение спроса на более дорогие товары. Реализовать потенциал, возникающий в связи с этим трендом, компании помогают предпринятая в прошлом году оптимизация ассортимента, меры по повышению удобства обслуживания и общее конкурентное преимущество с точки зрения потребителей по сравнению с сегментом дискаунтеров. Общую картину несколько ухудшило снижение среднего чека в формате супермаркетов, произошедшее впервые за всю историю компании вследствие роста конкуренции в данном сегменте. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе Лента способна поддерживать достигнутые темпы роста выручки. С точки зрения инвестиционной привлекательности Лента является нашим фаворитом в секторе. Наша оценка прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте (8,70 долл.) предполагает полную доходность в 55%. В отношении данной бумаги мы подтверждаем рекомендацию Покупать.
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