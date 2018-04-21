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Участники ЯМЭФ подписали соглашения на 162 миллиардов рублей
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Участники ЯМЭФ подписали соглашения на 162 миллиардов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники ЯМЭФ по итогам форума подписали соглашения на 162 млрд руб — глава Крыма Аксенов
РИА Новости / Динамика дня
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