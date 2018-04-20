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Власти Москвы купили 100 «золотых» аккаунтов Alibaba
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Власти Москвы купили 100 «золотых» аккаунтов Alibaba 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Власти Москвы закупили 100 "золотых" аккаунтов на площадке Alibaba для продвижения продукции столичных производителей и предпринимателей, сообщил глава департамента науки и промышленной политики Москвы Алексей Фурсин на отраслевом совещании в пятницу.
Ранее Фурсин заявлял, что город выведет столичных производителей на площадку Alibaba в этом году и оплатит им "золотые" аккаунты.
"Мы буквально на днях заключили соглашение по продвижению продукции на, наверное, самом крупнейшем интернет-ресурсе формата b2b — Alibaba. Мы закупили там 100 "золотых" аккаунтов как пробную часть, которую мы будем бесплатно передавать нашим московским предпринимателям и производителям для того, чтобы они продвигали свою продукцию", — сказал глава ведомства.
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