«Новатэк» направит на дивиденды за 2017 год более 45 млрд рублей

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Акционеры "Новатэка" одобрили выплату дивидендов за 2017 год в размере восьми рублей на одну обыкновенную акцию, или 80 рублей на одну GDR (глобальную депозитарные расписку), передает корреспондент ТАСС с годового собрания акционеров.

С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года — 6,95 рубля на акцию — общий объем дивидендных выплат «Новатэка» за 2017 год составит 14,95 рубля на одну обыкновенную акцию, что на 7,6% больше уровня 2016 года, когда с учетом промежуточных дивидендов компания выплатила 13,9 рубля на акцию.

Всего за 2017 год «Новатэк» направит на дивиденды 45,39 млрд рублей, что соответствует дивидендной политике по выплате не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

Реестр на получение дивидендов за 2017 год закрывается 3 мая.

Совет директоров

Годовое собрание акционеров «Новатэка» в пятницу избрало совет директоров компании, в который вошли все действующие члены совета, сообщает корреспондент ТАСС.

Аудитором компании на 2018 год переизбрана компания «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акции компании котируются в России на Московской бирже , глобальные депозитарные расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE). Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются структуры российских бизнесменов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также французская Total, которой принадлежат 18,64% акций компании.

Строительство хаба на Камчатке

Инвесторы в проект «Новатэка» по строительству перевалочного терминала на Камчатке будут определены в ближайшее время. Интерес к проекту проявляют компании из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам глава правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

"Строительство этого хаба вызывает очень большой интерес. Естественно, у крупных потребителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Это и Корея , это и Япония , и Китай , и все крупные потребители, — отметил он. — Хочу сказать, что из этих стран с компаниями конкретно ведутся переговоры".

"Я думаю, что переговоры конкретные по инвестициям и какие будут партнеры — относительно в короткие сроки будут определены", — добавил Михельсон.

По его словам, «Новатэк» не заинтересован в привлечении портфельных инвесторов в проект на Камчатке: «Лучше иметь тех партнеров, кто будет потребителями на данном рынке».

В настоящее время «Новатэк» рассматривает две площадки для строительства терминала на Камчатке, в ближайший месяц-полтора планируется выбрать одну. Отвечая на вопрос о том, подобрана ли площадка для строительства терминала на Камчатке, Михельсон сказал: «Практически да, почти да. Их две, я думаю, в течение месяца-полутора будут без почти».