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ОАЭ и Сербия наводнили РФ безакцизными сигаретами
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ОАЭ и Сербия наводнили РФ безакцизными сигаретами 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Доля незаконного рынка сигарет в России увеличилась в I квартале до 7,7% против 4,6% годом ранее, сообщает Kantar TNS.
Основной объем (37%) теневого рынка приходится на сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что составляет 2,9% (7,5 млрд сигарет) от объема российского рынка сигарет. Значительная часть теневого рынка представлена сигаретами белорусских производителей. В последние годы Россию наводняют сигареты, произведенные в ОАЭ и Сербии (24,6% теневого или 1,9% российского рынка сигарет). В I квартале на долю сигарет без акцизных марок и сигарет с поддельными марками пришлось 2,4% табачного рынка против 1,6% в I квартале прошлого года. Свою отрицательную роль сыграло отсутствие обязательной системы цифровой маркировки, позволяющей отслеживать производство, оборот и уплату акцизов российскими производителями. Самая большая доля незаконной табачной продукции отмечена в приграничных регионах России. Так, в Брянской и Смоленской областях доля теневого рынка достигла в I квартале 21,4%. Между тем объем российского теневого табачного рынка составит в 2018 г. 20 млрд руб., а потери бюджета — 50 млрд руб. из-за неуплаты акцизов и НДС. Исследование Kantar TNS проведено по заказу JTI, PMI, BAT и IT методом интервью и обмена пачек у курильщиков в возрасте от 19 до 64 лет. Опрос проходил в восьми регионах России в январе-феврале.
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