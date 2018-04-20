Ещё
ФАС потребует от компаний Syngenta и DuPont соблюдения аналогичных Bayer и Monsanto условий работы в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС потребует от компаний Syngenta и DuPont соблюдения аналогичных Bayer и Monsanto условий работы в РФ 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена потребовать от компаний Syngenta и DuPont работать в России на условиях, аналогичных тем, которые были установлены для компаний Bayer и Monsanto. Об этом сообщил журналистам глава ФАС России Игорь Артемьев.
«Я хотел бы подчеркнуть, что условия, которые были выданы компании Bayer и компании Monsanto, будут применены: мы попросим две другие большие компании, даже потребуем — я имею в виду Syngenta и DuPont — тоже работать в России примерно на тех же условиях. Несмотря на то, что сделки по слиянию этих компаний завершены, мы начнем с ними переговоры», — сказал И. Артемьев.
Он отметил, что необходимо проследить, чтобы после выполнения компанией Bayer требований о передаче технологий другие крупные международные игроки на сельскохозяйственном рынке не получили дополнительных конкурентных преимуществ.
Ранее И. Артемьев сообщил, что ФАС России согласовала покупку немецкой корпорацией Bayer многоотраслевой транснациональной компании Monsanto, работающей в сфере биотехнологии растений. Руководитель ФАС России отметил, что компания Bayer согласилась выполнить поведенческие требования, включая передачу технологий в области селекции.
Агентство «Москва»: последние новости
У клиентов Райффайзенбанка могут возникнуть сложности с проведением операций из-за технических работ ФАС России согласовала покупку корпорацией Bayer компании Monsanta ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Логос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300305
Первый русский бордель назвали спасением нации190
Первый легальный бордель открывается в России350
Поклонская ответила Порошенко про князей326
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой79
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
09:54
Турция вывела свой золотой запас из США
Экономика
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
01:07
Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Шоу-бизнес
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение