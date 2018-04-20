ФАС потребует от компаний Syngenta и DuPont соблюдения аналогичных Bayer и Monsanto условий работы в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена потребовать от компаний Syngenta и DuPont работать в России на условиях, аналогичных тем, которые были установлены для компаний Bayer и Monsanto. Об этом сообщил журналистам глава ФАС России Игорь Артемьев.

«Я хотел бы подчеркнуть, что условия, которые были выданы компании Bayer и компании Monsanto, будут применены: мы попросим две другие большие компании, даже потребуем — я имею в виду Syngenta и DuPont — тоже работать в России примерно на тех же условиях. Несмотря на то, что сделки по слиянию этих компаний завершены, мы начнем с ними переговоры», — сказал И. Артемьев

Он отметил, что необходимо проследить, чтобы после выполнения компанией Bayer требований о передаче технологий другие крупные международные игроки на сельскохозяйственном рынке не получили дополнительных конкурентных преимуществ.

Ранее И. Артемьев сообщил, что ФАС России согласовала покупку немецкой корпорацией Bayer многоотраслевой транснациональной компании Monsanto, работающей в сфере биотехнологии растений. Руководитель ФАС России отметил, что компания Bayer согласилась выполнить поведенческие требования, включая передачу технологий в области селекции.