Нефтегазовый сектор РФ: дорогая нефть, слабый рубль — влияние на дивиденды, — Аналитики ВТБ Капитал

ROSN и Российские нефтяные компании, как экспортеры, в текущих макроэкономических условиях (цена нефти выше 70 долл. /барр., рубль −6% с начала года) имеют особенно хорошие позиции, если абстрагироваться от политической напряженности. Исходя только из финансовых показателей и предполагая стабильные цены на нефть и курс рубля, мы считаем, что главными бенефициарами в текущей ситуации станут SNGSp и TATNp, дивидендная доходность которых в 2018 г., по нашим оценкам, составит 17% и 13% соответственно. За ними последуют TATN LKOH с дивидендной доходностью в размере 8,4%, 8,0% и 7,1% соответственно.

Дорогая нефть, слабый рубль — благоприятное сочетание для нефтяных компаний

Рублевая цена нефти находится на исторических максимумах. Все российские нефтяные компании, как экспортеры, выигрывают от высоких цен на сырьевые товары и ослабления локальной валюты. По нашим расчетам, если до конца 2018 г. цена нефти останется на уровне 72 долл. /барр., а курс USDRUB будет около 62, чистая прибыль российских нефтяных компаний (за исключением Транснефти ) может вырасти на 14 44% по сравнению с нашим консервативным сценарием (нефть 62 долл. /барр., RUBUSD — 59).

Дивидендная политика не изменится

Мы не ожидаем, что российские нефтяные компании решат скорректировать свой подход к выплате дивидендом. Однако благоприятная макроэкономическая обстановка и соответственно более высокая чистая прибыль может обусловить повышение дивидендов за 2018 г. По нашим оценкам, дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза может составить 16,5%, привилегированных акций Татнефти –12,9%. На наш взгляд, в текущей макроэкономической ситуации эти акции окажутся в самом выгодном положении (если до конца 2018 г. ничего не изменится).

Степень чувствительности различается

Высокая чувствительность привилегированных акций Сургутнефтегаза (в отличие от обыкновенных) к колебаниям курса рубля может быть объяснена номинированной в долларах чистой денежной позицией в размере 38 млрд, что обеспечивает высокую/низкую валютную прибыль/убыток. Сравнительно высокая чувствительность бумаг Татнефти к колебаниям рубля связана с решением выплачивать в качестве дивидендов большее из двух: 50% чистой прибыли по МСФО или весь свободный денежный поток (без учета банковского сегмента). Учитывая, что капрасходы компании исчисляются преимущественно в рублях, чувствительность свободного денежного потока к колебаниям курса рубля растет.

На рост дивидендной доходности Роснефти благоприятное влияние оказывает рост добычи вкупе с налоговыми льготами (в том числе ТРИЗ). Кроме того его учетная политика, связанная с валютным курсом, повышает чувствительность чистой прибыли к колебаниям рубля. Что касается Лукойла, в текущей макроэкономической обстановке 25% чистой прибыли по МСФО уже превышают дивиденды за прошлый год, индексированные на уровень инфляции (дивидендная политика компании предполагает выплату большего из двух). Таким образом, минимальная дивидендная доходность акций составляет 5,5% с некоторым потенциалом роста. Сравнительно невысокая чувствительность бумаг Газпром нефти может быть связана с его высокой долей присутствия на локальном рынке нефтепродуктов (с рублевыми ценами), что частично нивелирует положительный эффект экспортных операций. Дивидендные выплаты Новатэка и Транснефти останутся сравнительно невысокими (только если компании не решат повысить свои дивидендные выплаты). Повышение дивидендных выплат (переход к плавающим дивидендам вместо фиксированных в рублях) — ключевой фактор повышения котировок и для Газпрома

Внешние риски остаются. Мы отмечаем, однако, что текущие внешние риски, включая политическую напряженность, могут оказать давление на аппетит инвесторов к риску и способствовать повышению запрашиваемой ими премии. Таким образом, мы по-прежнему предлагаем сфокусироваться на компаниях, которые считаются самыми надежными и платят самые высокие дивиденды.