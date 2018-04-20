Банки уплатили почти 813 млн руб. штрафов с начала программы докапитализации 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банки, участвующие в программе докапитализации Агентством по страхованию вкладов (АСВ) через ОФЗ, за все время работы программы уплатили штрафов на неисполнение условий участия на 812,7 млн рублей, сообщает Счетная палата по итогам мониторинга программы в четвертом квартале 2017 года.
В четвертом квартале совет директоров АСВ решил оштрафовать четыре банка, нарушивших обязательства по увеличению объема кредитования по итогам третьего квартала, на общую сумму 149,3 млн рублей.
"Штрафы уплачены банками в полном объеме в установленные сроки. Всего с начала программы докапитализации банками уплачено штрафов на сумму 812,7 млн рублей. Штрафные санкции, начисленные Татфондбанку, включены в реестр требований кредиторов, в связи с отзывом у него лицензии и началом процедуры банкротства", — отмечается в материалах Счетной палаты.
По данным на четвертый квартал 2017 года обязательства по росту объемов кредитования приоритетных отраслей на 1% в месяц не выполняются шестью банками из 31, тремя из них — более года. Обязательства по сохранению совокупного размера вознаграждения ключевого персонала и размера фонда оплаты труда иных работников банка на уровне 1 января 2015 года не исполнены шестью банками.
По итогам прошлого года по сравнению с 2016 годом количество убыточных докапитализированных банков сократилось с 9 до 7, их совокупный убыток увеличился со 141,5 млрд рублей до 258,2 млрд рублей. При этом 90% убытка по итогам 2017 года приходится на два банка, в которых введена временная администрация.
По состоянию на 1 апреля 2017 года банкам передано ОФЗ на 838 млрд рублей. В мае Альфа-банк досрочно вернул ОФЗ на 63 млрд рублей, из них на 14,2 млрд рублей докапитализирован "Российский капитал", оставшаяся часть ОФЗ на 48,56 млрд рублей 29 декабря 2017 года передана АСВ в казну. Объем переданных ОФЗ в санируемые банки или банки с отозванной лицензией составляет 116,3 млрд рублей, отмечает Счетная палата.
Программа докапитализации банков через АСВ была принята в декабре 2014 года и заложена в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Данная мера была направлена на поддержание необходимого уровня кредитования банками организаций приоритетных отраслей экономики. С начала докапитализации по 1 января 2018 года докапитализированные банки предоставили в экономику порядка 18,4 трлн рублей.