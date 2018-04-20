Банки уплатили почти 813 млн руб. штрафов с начала программы докапитализации

В четвертом квартале совет директоров АСВ решил оштрафовать четыре банка, нарушивших обязательства по увеличению объема кредитования по итогам третьего квартала, на общую сумму 149,3 млн рублей.

"Штрафы уплачены банками в полном объеме в установленные сроки. Всего с начала программы докапитализации банками уплачено штрафов на сумму 812,7 млн рублей. Штрафные санкции, начисленные Татфондбанку , включены в реестр требований кредиторов, в связи с отзывом у него лицензии и началом процедуры банкротства", — отмечается в материалах Счетной палаты.

По данным на четвертый квартал 2017 года обязательства по росту объемов кредитования приоритетных отраслей на 1% в месяц не выполняются шестью банками из 31, тремя из них — более года. Обязательства по сохранению совокупного размера вознаграждения ключевого персонала и размера фонда оплаты труда иных работников банка на уровне 1 января 2015 года не исполнены шестью банками.

По итогам прошлого года по сравнению с 2016 годом количество убыточных докапитализированных банков сократилось с 9 до 7, их совокупный убыток увеличился со 141,5 млрд рублей до 258,2 млрд рублей. При этом 90% убытка по итогам 2017 года приходится на два банка, в которых введена временная администрация.

По состоянию на 1 апреля 2017 года банкам передано ОФЗ на 838 млрд рублей. В мае Альфа-банк досрочно вернул ОФЗ на 63 млрд рублей, из них на 14,2 млрд рублей докапитализирован "Российский капитал" , оставшаяся часть ОФЗ на 48,56 млрд рублей 29 декабря 2017 года передана АСВ в казну. Объем переданных ОФЗ в санируемые банки или банки с отозванной лицензией составляет 116,3 млрд рублей, отмечает Счетная палата.

Программа докапитализации банков через АСВ была принята в декабре 2014 года и заложена в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Данная мера была направлена на поддержание необходимого уровня кредитования банками организаций приоритетных отраслей экономики. С начала докапитализации по 1 января 2018 года докапитализированные банки предоставили в экономику порядка 18,4 трлн рублей.