Банки с начала программы докапитализации выплатили штрафы на 813 млн руб

Банки РФ с начала программы докапитализации выплатили штрафы за нарушения ее условий на сумму 812,7 миллиона рублей, сообщает Счетная палата (СП) РФ.

Поясняется, что СП на ежеквартальной основе осуществляет отслеживание использования кредитными организациями облигаций федерального займа (ОФЗ), полученных через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), и по состоянию на 1 января 2018 года таким мониторингом был охвачен 31 банк.

"Всего с начала программы докапитализации банками уплачено штрафов на сумму 812,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В частности, в четвертом квартале 2017 года советом директоров АСВ было принято решение о применении штрафов к четырем банкам, допустившим нарушение обязательств по увеличению объема кредитования по итогам третьего квартала 2017 года на общую сумму 149,3 миллиона рублей. Штрафы уплачены банками в полном объеме в установленные сроки.

Участие в программе обязывает банки выполнять ряд условий, самое главное из которых — увеличивать кредитный портфель на 1% ежемесячно через ипотеку, ссуды малому и среднему бизнесу и проектам по приоритетным направлениям, определенным государством. Также условия докапитализации предполагали неувеличение вознаграждения менеджменту в течение трех лет.