Кто хочет заработать на проблемах «РусАла»?

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Проблемы алюминиевого гиганта «РусАл» для многих кажутся прекрасной возможностью заработать. Как это делается?

Бонды «РусАла» можно купить за бесценок

Облигации компании сейчас можно купить по цене примерно 30-40 центов за доллар, и желающих предостаточно, пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Куш, который можно сорвать в рамках таких сделок, действительно впечатляет. Желающих очень много, большинство из них из России, впрочем, есть и зарубежные хедж-фонды. Если спрос настолько высок, вероятно, риски таких сделок просчитаны и операции действительно должны принести прибыль. Но есть и другая проблема. Euroclear и Clearstream такие операции не проводят, чтобы избежать нарушения санкций США, наложенных на алюминиевого гиганта. Об том, что операции с ценными бумагами «РусАла» клиринговые компании проводить не будут, они сообщили практически сразу после введения санкций. Есть ряд свидетельств того, что банки и брокерские компании пытаются проводить сделки самостоятельно. Сергей Гончаров, портфельный менеджер Vontobel Asset Management в Цюрихе, сказал, что к нему обратился российский брокер, предлагавший свести его с местными покупателями, но у него не было облигаций «РусАла», поэтому он отказался, сообщает Bloomberg. "Многие российские розничные инвесторы хотят покупать, но не могут, потому что до сих пор неясно, как купить «РусАл» у иностранцев", — рассказал агентству Дмитрий Постоленко, управляющий ЗАО «КапиталЪ управление активами» в Москве. Что касается фондов, желающих купить такие активы, это специализированные фонды, которые занимаются только тем, что покупают подешевевшие долги. В последние годы они очень неплохо заработали на суверенных облигациях. Достаточно вспомнить долговой кризис в еврозоне в 2011 г., когда доходности в периферийных странах валютного блока превышали 10%. Затем они опустились практически до нуля. В этом бизнесе главное — обладать информацией. Нужно встречаться с эмитентами, иметь связи в высокопоставленных кругах и так далее. Без этого можно просто потерять деньги. Если все вокруг активно продают долговые бумаги с убытками, значит, риск дефолта действительно велик и нужно быть уверенным, что этого не произойдет. В случае с бондами стран еврозоны многие из таких фондов-стервятников, очевидно, знали, что будет запущена программа выкупа активов, которая прекратит распродажи. Впрочем, этого можно было ожидать и чисто логически. Вряд ли кто-то был готов допустить дефолт европейских стран, которые потянули бы за собой целую череду дефолтов и спровоцировали бы один из самых масштабных кризисов в мире. С другой стороны, такие фонды часто работают по так называемой мафиозной модели. Они за бесценок скупают компании, чтобы забрать их ценные активы и потом разрушить остальное. Они также скупают долги государств, которые не могут заплатить, потом шантажируют их арестом заграничного имущества. Потом получают 100%. За примером далеко ходить не надо: не так давно, несколько лет назад, закончилась громкая история с Аргентиной.

История вопроса

На сегодняшний день самая громкая операция «финансовых стервятников» — против Аргентины. В 90-е гг. ХХ века МВФ и мировые СМИ представляли Аргентину как образец, достойный подражания. Образец либеральной экономической модели, которая была разработана в МВФ и активно внедрялась в жизнь аргентинским министром экономики Доминго Кавалло. В конце 1998 г. экономика Аргентины вошла в фазу спада. МВФ, Всемирный банк и Казначейство США в обмен на различные непопулярные меры, в том числе сокращение расходов бюджета и повышение налогов, выделили стране несколько траншей кредитов. Однако экономический кризис усугублялся, возникла полномасштабная финансовая паника, наступили социальный взрыв и политический кризис 2001-2002 гг. Экономика страны зашла в тупик, внешний долг вырос до рекордного уровня $132 млрд (166% ВВП), обслуживание долга (выплату процентов) правительство осуществляло только за счет новых траншей внешних кредитов. В конце 2001 г. МВФ заблокировал очередной транш, и у аргентинского правительства остался единственный вариант: объявить суверенный дефолт по облигациям с суммарным номиналом $95 млрд (по так называемым привилегированным кредитам, прежде всего кредитам международных финансовых организаций, страна продолжала выполнять свои обязательства, дефолта не объявляла). В 2005 и 2010 гг. были проведены реструктуризации долговых бумаг Аргентины. Она обменяла старые бумаги на новые с 70%-м дисконтом (по 30 центов за доллар). Держатели долга получили индексированные по ВВП облигации: чем быстрее росла экономика страны, тем больше получали кредиторы. Примечательно, что на обмен старых бумаг на новые согласилась большая часть держателей аргентинского долга, но не все. Часть держателей бумаг пошли на продажу облигаций по бросовым ценам «фондам-стервятникам». Несколько опытных спекулянтов, в первую очередь хедж-фонд Elliott Management под управлением миллиардера Пола Сингера, увидели возможность сорвать куш на проблемах латиноамериканского государства. Они за бесценок скупили старые облигации и стали требовать от Аргентины выплатить весь долг — по 100 центов за каждый доллар. Не добившись от Аргентины согласия на выплату 100% долга, американские «фонды-стервятники» (NML Capital и Elliott Management) решили обратиться в суд Нью-Йорка. «Самый справедливый» в мире американский суд в ноябре 2012 г. постановил, что Буэнос-Айрес должен выплатить перекупщикам долга $1,33 млрд Причем до перечисления денег «стервятникам» все остальные платежи по долгам должны были быть приостановлены. На момент вынесения решения суда суверенный долг Аргентины по реструктурированным облигациям составил около $24 млрд (45% ВВП). До 15 декабря 2012 г. Аргентина должна была выплатить по своим долговым обязательствам около $3 млрд Ущемленными в интересах оказались держатели реструктурированных бумаг. Источник: antisionizm.info