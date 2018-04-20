СМИ: выплаты Лондона за Brexit могут на $10 млрд превысить расчеты

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Счет Лондона за Brexit может на £7 млрд (почти $10 млрд) превысить рассчитанную ранее правительством сумму. С такой оценкой, как сообщает газета Daily Telegraph, выступили эксперты Национального финансово-ревизионного управления (NAO). Соединенному Королевству , согласно их расчетам, из-за «относительно небольших изменений» в прогнозах минфина придется, в частности, дополнительно внести в качестве бюджетных выплат £3 млрд (свыше $4,2 млрд) и еще £2,9 млрд ($4,1 млрд) в Фонд европейского развития. Как заявил ранее пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй , «предел в районе £35 и £39 млрд» станет «честным урегулированием обязательств» Великобритании перед ЕС Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня 2017 года, почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.