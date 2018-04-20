ФАС: Компания Bayer построит в России исследовательский центр в сфере сельского хозяйства

«В России будет построен на уровне компании Bayer специальный исследовательский центр, аналогичный тому, который работает в Голландии . Это очень современное оборудование, система, в которой российские аграрии смогут получать справки», — сказал И. Артемьев.

Ранее он сообщил, что ФАС России согласовала покупку немецкой корпорацией Bayer многоотраслевой транснациональной компании Monsanta, работающей в сфере биотехнологии растений. Руководитель ФАС России отметил, что компания Bayer согласилась выполнить поведенческие требования, включая передачу технологий в области селекции.