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ФАС: Компания Bayer построит в России исследовательский центр в сфере сельского хозяйства
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ФАС: Компания Bayer построит в России исследовательский центр в сфере сельского хозяйства 

Агентство «Москва» 1 час назад
Компания Bayer построит на территории России исследовательский центр в сфере сельского хозяйства, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.
«В России будет построен на уровне компании Bayer специальный исследовательский центр, аналогичный тому, который работает в Голландии. Это очень современное оборудование, система, в которой российские аграрии смогут получать справки», — сказал И. Артемьев.
Ранее он сообщил, что ФАС России согласовала покупку немецкой корпорацией Bayer многоотраслевой транснациональной компании Monsanta, работающей в сфере биотехнологии растений. Руководитель ФАС России отметил, что компания Bayer согласилась выполнить поведенческие требования, включая передачу технологий в области селекции.
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